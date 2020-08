Állatvédelem

Rekordszámú cet sodródott partra Írországban - videó

Hét északi kacsacsőrű cet sodródott partra Írországban, és szerdán kora este már csak egy volt életben közülük, a többi keserves kínok között elpusztult - jelentette a Sky News.



A hírtévének nyilatkozó szakértők szerint Írország történetében még nem fordult elő, hogy a víz egyszerre ilyen nagy számú tengeri emlőst sodort volna partra élve.



A csőröscetfélék családjába tartozó állatok Donegal város közelében, Rossnowlagh község közelében kerültek szárazra szerda reggel. Négy cet a sekély vízben akadt el, három állat teljesen a szárazföldre került.



Az IWDG ír bálna- és delfinvédő csoport helyszínre siető aktivistái igyekeztek enyhíteni a haldokló cetek szenvedésén, de azt nem tudták megakadályozni, hogy az állatok többsége elpusztuljon, mire a dagály újra vízzel borította be őket - számolt be internetes oldalán az Irish Examiner című lap.



A szervezet képzett bálnamentői csak annyit tudtak tenni, hogy igyekeztek "helyet és tiszteletet biztosítani" a haldokló ceteknek, arra kérve kíváncsiskodókat, hogy közelségükkel ne fokozzák a nehezen levegőhöz jutó állatok szenvedését. Elaltatásuk nem volt lehetséges, mert Írországban nem kapható az Immobolin nevű szer, az egyetlen, amely lehetővé teszi ilyen méretű cetfélék átsegítését a halálba, a lelövésükhöz pedig nem álltak rendelkezésre megfelelően képzett szakemberek.



Az északi kacsacsőrű, más néven kacsafejű csőröscet, amelynek rövid pofája a delfinekére emlékeztet, a legnagyobb tagja a csőröscetfélék családjának, 10 méteresre is megnőhet. A faj a mély vízben él, és kerüli a partokat. A tömeges tragédia oka nem ismert.

The options available for today's stranding of Northern Bottlenose Whales in Donegal, Ireland from Irish Whale and Dolphin Group on Vimeo.