Esküvői fotózása közben élte át a hatalmas robbanást egy bejrúti nő

Israa Seblani, a 29 éves bejrúti orvosnő épp esküvői fotózásán vett részt, mikor a várost megrázta az irgalmatlan erejű robbanás.



A menyasszony szerencséjére sértetlenül megúszta.



"Két hete készültem a nagy napra, és mint minden más lány, én is nagyon boldog voltam, hogy férjhez megyek. Azt gondoltam, a szüleim örülni fognak, hogy menyasszonyi ruhában láthatnak, és úgy fogok kinézni, mint egy hercegnő. Szavakkal leírhatatlan, ami a robbanáskor történt. Azon gondolkodtam hirtelen, hogy meg fogok-e halni, hogyan fogok meghalni" - mesélte a Reutersnek a nő.



Elmondta azt is, hogy a tragédia másnapján még mindig sokkhatás alatt voltak férjével, a 34 éves Ahmad Subeih libanoni üzletemberrel.

This video captures the terrifying moment a bride posing for photographs on her wedding day is rocked by the massive warehouse explosion in Beirut. https://t.co/67cHoGsNc4 pic.twitter.com/NVpCUogop7