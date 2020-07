Koronavírus

Olaszország Banglades után további országok beutazói előtt zárta le határait

Észak-Macedónia és Bosznia-Hercegovina is szerepel az Olaszországban járványügyileg veszélyesnek tartott országok új listáján, amelyet azegészségügyi minisztérium csütörtökön közölt, miközben Rómában emelkedett a Bangladesből beutazó koronavírusos betegek száma. 2020.07.09

Roberto Speranza egészségügyi miniszter új listát bocsátott ki a járványveszélyes országokról, amelyek között Örményország, Bahrein, Brazília, Bosznia-Hercegovina, Chile, Kuvait, Észak-Macedónia, Moldova, Omán, Panama, Peru, a Dominikai Köztársaság szerepel, valamint Banglades, amellyel szemben már keddtől szigorítást vezettek be.



A listán szereplő államokból nem léphetnek be Olaszországba, és tranzitországként sem haladhatnak át rajta mindazok, akik a felsorolt országokban tartózkodtak az utóbbi tizennégy napban. Ezekkel az országokkal felfüggesztették a közvetlen és közvetett légi járatokat is.



Az egészségügyi minisztérium tervei között szerepel az olaszországi repülőterekre máshonnan érkezők tesztelése is.



Ezzel egy időben meghaladta a százat a kórházban kezelt bangladesi betegek száma az olasz fővárosban az egészségügyi minisztérium csütörtök esti adatai szerint, amelyek a kiszűrt fertőzöttek emelkedését mutatják.



Egész Olaszországban 229 fertőzöttet diagnosztizáltak egy nap alatt, ami emelkedést jelent a korábbi 193-hoz képest, miközben kedden százharmincnyolc volt a számuk. Az aktív fertőzöttek száma 13 459-re csökkent, közülük 871 beteg van kórházban, hatvankilencen intenzív osztályon. Megközelítette a 194 ezret a gyógyultak száma. Egy nap alatt tizenkét beteg halt meg, az előző napi tizenöt után, így a halálos áldozatok száma elérte a 34 926-t. A gyógyultakat és a halottakat számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma 242 363. Olaszországban eddig több mint 5,8 millió vírustesztet végeztek.



Ismét Lombardiában szűrték ki az új fertőzöttek több mint felét, 119-et az egy nappal korábbi 71-hez képest. A tartományban egy nap alatt öt beteg halt meg a korábbi tizenkettő után. A járvány tetőzésekor legtöbb beteget fogadó Bergamo város Covid-19-kórházának intenzív osztálya, amely szerdán hónapok óta első alkalommal megüresedett, bejelentette, hogy nem szerelik le a lélegeztetőgépeket a fertőzés újabb hullámára készülve.



A Róma területét is magába foglaló Lazio tartományban szerdán 14, csütörtökön kétszer ennyi beteget szűrtek ki. Az újonnan diagnosztizált 28 fertőzöttből huszonketten "importált" betegek, vagyis külföldről utaztak be. Majdnem kivétel nélkül Bangladesből tértek vissza Olaszországba: Rómában már százkét bangladesi beteget kezelnek kórházban. Mindannyian július 7. előtt érkeztek, amikor felfüggesztették az ázsiai országgal a közvetlen járatokat.

Az egészségügyi hatóságok most hozták nyilvánosságra, hogy a Rimini és Róma közötti egyik vonaton a vasúti rendőrség feltartóztatott egy bangladesi férfit, aki a betegség egyértelmű tüneteit mutatta. A férfi június 23-án érkezett Olaszországba, és azóta majdnem folyamatosan utazgatott az országban. Egy román férfit is "körözés" alá helyeztek: a Róma és Nápoly közötti Latina kórházában pozitívnak nyilvánították, de az ilyenkor előírt házi őrizet helyett eltűnt. A jelenlegi előírások szerint akár ötezer eurós bírságot, valamint három hónaptól tizennyolc hónapig terjedő börtönbüntetést kockáztat.