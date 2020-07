Állati

Apró, egzotikus békát fedeztek fel egy walesi élelmiszerbolt banánjai között

A carmarthenshire-i Llanelli város Asda szupermarketének egy éles szemű dolgozója vette észre a hüvelyknyi állatot június 29-én. Rögtön hívták az RSPCA elnevezésű brit állatvédő egyesületet.



A carmarthenshire-i Llanelli város Asda szupermarketének egy éles szemű dolgozója vette észre a hüvelyknyi állatot június 29-én. Rögtön hívták az RSPCA elnevezésű brit állatvédő egyesületet.



A békát Asdának nevezték el. Úgy vélik, Kolumbiából érkezett, ahol évente több százezer tonna gyümölcsöt termesztenek és szállítanak Nagy-Britanniába. A kétéltűek képesek lelassítani az anyagcseréjüket bizonyos körülmények között, Asda valószínűleg így élte túl a hosszú utat étel-ital nélkül, hidegben.



Az állatvédők a Slient World Zoo To You nevű vízi állatközpontba vitték, ahol nedves környezetben, növények között él, legyeket és szöcskéket eszik.



Az RSPCA munkatársa, Gemma Cooper azt mondta, úgy vélte, mindent látott már, de ez a "banándráma még neki is új volt". Az állatvédő megköszönte a bolt dolgozóinak, hogy vigyáztak a kis állatra, míg ők ki nem érkeztek.



A Silent World szakértője, Ginny Spenceley szerint mióta nem permetezik vagy kezelik a gyümölcsöket, nem ritka, hogy egy-egy béka vagy pók bekerül a szállítmányba.



A leveli békáknak mintegy 800 faja ismeretes, több mint 600 közülük Közép- és Dél-Amerikában él.