A koszovói elnök lemond, ha megerősítik az ellene felhozott vádakat

Hashim Thaci koszovói elnök bejelentette hétfőn, hogy ha hágai különleges ügyészség megerősíti az ellene felhozott vádakat, azonnal lemond. 2020.06.29

A politikus a közösségi médiában is közvetített beszédében kiemelte: ha a vádakat megerősítik, lemond hivataláról, és szembenéz a különleges bírósággal. "Biztosíthatom Önöket, az igazságszolgáltatással nem ebből az irodából fogok szembenézni" - fogalmazott Hashim Thaci.



A koszovói államfő azt is közölte, a következő néhány napban tárgyal a politikai pártok vezetőivel a lehetséges lépésekről. "Nem fogom megengedni, hogy ezek a hamis vádak eltereljék a figyelmet arról, hogy Koszovónak helye van a nemzetközi közösségben az ENSZ, a NATO és az Európai Unió tagjaként" - hangsúlyozta az elnök.



Hashim Thaci egy nappal elhalasztotta a nyilvánosságnak szánt beszédét, hogy hétfőn még tárgyalhasson Edi Rama albán miniszterelnökkel, aki a pristinai látogatása során a vádemelést a Koszovó és az albánok elleni széleskörű támadás egyik lépésének, valamint az igazságszolgáltatás szégyenletes foltjának nevezte.



A hágai különleges ügyészség az 1998-1999-es szerb-koszovói konfliktus idején elkövetett háborús bűnök, továbbá emberiesség elleni bűncselekmények gyanújával a múlt szerdán vádat emelt Hashim Thaci és kilenc egykori harcostársa ellen. A Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) egykori parancsnokai a különleges ügyészség vádirata alapján legalább 100 gyilkosságért felelhetnek. Az áldozatok között mások mellett koszovói albánok, szerbek, romák és más nemzetiségű emberek, valamint politikai ellenfeleik is vannak.



Az ügyészség az Európa Tanács 2011-es jelentése alapján a konfliktus idején elkövetett háborús és emberiesség elleni bűncselekmények, illetve szervkereskedelem miatt indított vizsgálatot az UCK tagjai ellen. A múlt héten első alkalommal emelt vádat "megalapozott gyanú alapján, feltételezett elkövetők ellen".



A 2015-ben létrehozott, nemzetközi bírákat és ügyészeket foglalkoztató különleges ügyészséget az Európai Unió finanszírozza, de a koszovói törvények alapján működik. Hatáskörébe az 1998-1999-es koszovói konfliktus idején gerillaakcióiról elhíresült UCK által elkövetett, az ügyészség által feltételezett háborús bűnök vizsgálata tartozik.