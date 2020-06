Légi katasztrófa

Irán kártérítést fizetne a tévedésből lelőtt ukrán repülőgép után

Az iráni hatóságok először balesetről beszéltek, majd elismerték, hogy a Forradalmi Gárda légvédelme lőtte le tévedésből a repülőt egy föld-levegő rakétával. A gépen tartózkodó 176 ember egyike sem élte túl a tragédiát.

Irán kész tárgyalni a kártérítés kifizetéséről a januárban tévedésből lelőtt ukrán utasszállító áldozataiért, és hajlandó arra is, hogy Párizsba küldje elemzésre a gép feketedobozait - közölte a kanadai külügyminisztérium hétfőn, tájékoztatva a Francois-Philippe Champagne kanadai és Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter telefonbeszélgetésén elhangzottakról.



A tárca szerint Zaríf fogadkozott, hogy Irán késlekedés nélkül továbbítja a feketedobozokat Franciaországba. Beleegyezett abba is, hogy megkezdődjenek a tárgyalások a kártérítésről, és új információkat nyújt át Kanadának és más országoknak a tragédiáról. Champagne leszögezte, hogy Kanada teljes átláthatóságot követel a katasztrófa okainak feltárásában.



Az Ukrán Nemzetközi Légitársaság Teheránból Kijevbe induló Boeing 737-es gépe január 8-án, nem sokkal a felszállás után zuhant le. Az iráni hatóságok először balesetről beszéltek, majd elismerték, hogy a Forradalmi Gárda légvédelme lőtte le tévedésből a repülőt egy föld-levegő rakétával. A gépen tartózkodó 176 ember egyike sem élte túl a tragédiát. A járaton 55 kanadai-iráni állampolgár utazott.



Kanada nyomást gyakorolt Teheránra, hogy küldje a feketedobozokat Párizsba. Irán a tragédia óta eltelt hónapokban erre nem volt hajlandó, majd két hete közölte, hogy mégis továbbítja a berendezéseket a párizsi BEA francia repülésbiztonsági hivatalba, amennyiben a tragédiában részes államok ezzel egyetértenek. Néhány napja azonban bejelentette, hogy nem Párizsba, hanem Kijevbe küldi a feketedobozokat, mert Ukrajna már rendelkezik az eszközökön tárolt adatok olvasásához szükséges szoftverrel.



A nemzetközi szabályok szerint Iránnak joga van a vizsgálat felügyeletéhez, az Egyesült Államok azért részes a vizsgálatban, mert ott gyártották a gépet, míg Ukrajna azért, mert az utasszállító üzemeltetője volt. Kanada pedig úgy válik az eset szereplőjévé, hogy állampolgárai is meghaltak a szerencsétlenségben.