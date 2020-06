Koronavírus

Csökkentette a brit kormány a készültségi szintet

A brit egészségügyi minisztérium bejelentette: az intézkedés előzményeként az Egyesült Királyság négy nemzetének - Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország - tisztifőorvosai a járványhelyzet áttekintése után közös indítványban javasolták, hogy az ötfokozatú készenléti skálán a brit kormány az eddigi negyedikről a harmadik szintre mérsékelje a járványkészültséget.



A tisztifőorvosok szerint ugyanis mind a négy országrészben folyamatosan csökken a koronavírus-fertőződési esetek száma, bár a járvány még nem ért véget.



A pénteken életbe léptetett harmadik készültségi szint hivatalos meghatározása szerint a koronavírus okozta Covid-19-járvány továbbra is jelen van az Egyesült Királyságban, de már lehetséges a vírus terjedésének megfékezését célzó korlátozások és az emberek közötti távolságtartást előíró szabályok fokozatos enyhítése.



A májusban bevezetett ötfokozatú járványriasztási rendszer legalacsonyabb, zöld fokozata azt jelzi, hogy a Covid-19 betegséget okozó új koronavírus nincs már jelen Nagy-Britanniában. A skála legmagasabb, vörös riasztási szintje ugyanakkor olyan kritikus helyzetet jelezne, amelyben érdemi kockázattá válna, hogy a brit egészségügyi ellátórendszer nem tud megbirkózni a járvánnyal.



Az eddigi negyedik - narancssárga - szint azt jelezte, hogy a koronavírus-járvány gyorsan terjedt az Egyesült Királyságban, és megvolt annak a kockázata, hogy a terjedése exponenciálissá válik.



Boris Johnson brit miniszterelnök már májusban bejelentette, hogy a lakosság áldozatvállalásának köszönhetően "lépésről lépésre" el lehet indulni a negyedik riasztási szintről a harmadik - citromsárga - fokozat felé.



Matt Hancock egészségügyi miniszter a készültségi szint csökkentésének pénteki bejelentése után, a Twitteren közzétett bejegyzésében közölte, hogy a kormány járványellenes intézkedési terve hatékony, a fertőződési ráták gyors ütemben csökkennek, sikerült megvédeni az állami egészségügyi ellátórendszert (NHS), és az ország most már kezd talpra állni.



A brit kormány ugyanakkor már a készültségi szint mérséklése előtt hozzákezdett a járvány megfékezését célzó, csaknem három hónapja bevezetett korlátozások enyhítéséhez.



Június elején kinyithattak a szabadtéri piacok és azok az autókereskedések, amelyeknek van megfelelő méretű szabadtéri bemutatóterük. Emellett részlegesen megindulhatott a tanítás is az általános iskolákban, hétfőn pedig az összes olyan angliai üzlet is kinyithatott, amely nem alapvető közszükségleti cikkeket árusít.



Feloldották azt az előírást is, amelynek alapján korábban csak élelmiszerek és gyógyszerek beszerzése, valamint napi egy alkalommal testmozgás végett lehetett rövid időre kilépni az utcára, illetve akkor, ha valakinek sürgős orvosi ellátásra volt szüksége.

A nagy-britanniai Covid-19-járvány március végi, április eleji csúcspontján többször is meghaladta a napi ezret a halálos áldozatok száma, és voltak olyan napok, amikor háromezernél több koronavírus-beteget kellett kórházba vinni.



A halálozások napi számának átlaga jelenleg kétszáz alatt jár, és naponta 400-450 beteget vesznek fel a kórházak koronavírus-tünetekkel.



Nagy-Britanniában eddig több mint 300 ezer koronavírus-fertőzést mutattak ki szűrővizsgálattal, a halálos áldozatok száma meghaladja a 42 ezret.