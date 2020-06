Koronavírus

Spanyolország állami megemlékezésen búcsúztatja a járvány áldozatait július 16-án

Spanyolország hivatalos állami megemlékezésen búcsúztatja a koronavírus-járvány áldozatait július 16-án - jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök a parlament szerdai ülésén Madridban.



Az esemény, amelyet a fővárosi királyi palotában rendeznek, egyúttal tiszteletadás azoknak, akik a "frontvonalban" harcoltak a járvány ellen.



Az egy hónap múlva esedékes megemlékezés elnöke VI. Fülöp spanyol király, a meghívottak között vannak az Egészségügyi Világszervezet és az európai uniós intézmények vezetői is.



A spanyol egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint szerdáig 244 683 fertőzést igazoltak a vizsgálatok, a regisztrált esetek száma 141-gyel emelkedett az elmúlt egy nap során. A legtöbb új fertőzöttet, 65-öt a madridi autonóm közösségből jelentették, amelyet Kasztília és León követ 24, Katalónia pedig 23 esettel.



A koronavírus 30 ember halálát okozta az elmúlt egy hétben. A halálesetek összesítését a szaktárca június 7. óta felfüggesztette, amíg a korábban tapasztalt feldolgozási hibákat ellenőrzik a tartományok. A nyilvántartásban továbbra is a korábban már közölt 27 136 halálos áldozat szerepel.



Spanyolország június 21-étől nyitja meg határait az Európai Unió tagállamaiból érkezők előtt, kivéve a szomszédos Portugáliát, ahonnan július elsejétől engedélyezett a belépés, csakúgy mint az unión kívüli országok állampolgárai számára.



Vasárnaptól megszűnik a járvány miatt elrendelt szükségállapot, és véget érnek az országon belüli utazási korlátozások is.



A spanyol társadalomkutató központ (CIS) felmérése szerint a lakosság 65,7 százaléka nem tervez nyaralást sem bel-, sem külföldön idén. A megkérdezettek 7,1 százaléka még nem döntött, 27,2 százaléka viszont készül a nyaralásra. Az utazást tervezők 90 százaléka nem hagyná el az országot.



José Luis Martínez-Almeida madridi polgármester bejelentette: a turizmus ösztönzésére, a főváros biztonságos úti célként népszerűsítésére 6 millió euróval növelik meg Madrid turisztikai költségvetését idén és jövőre. A városvezetés arra számít, hogy szeptembertől újraéled a konferenciaturizmus is.



Spanyolország 2019-ben a világ második leglátogatottabb országa volt, 83,7 millió külföldi turistát fogadott. A turizmusból származik a bruttó hazai termék (GDP) 12,3 százaléka. Az ágazat mintegy 2,5 millió embernek ad munkát.