Brutális állatkínzás Indiában: petárdával teli ananásszal etették meg a vemhes elefántot - videó

Sokkolta Indiát a minap történt brutális állatkínzás. Keralában történt az eset, egy elefánt kegyetlen fájdalmak között pusztult el, miután valaki petárdával teli ananászt adott neki. Ami még rosszabb, hogy az elefánt vemhes volt.



A jámbor nőstény azért ment a Silent Valley nemzeti parkból Palakkad településre, hogy élelmet keressen. Ahogy békésen sétált, valaki megkínálta a petárdával teletűzdelt ananásszal, ezzel a módszerrel egyébként a vaddisznókat szokták tizedelni az indiaiak.



A gyümölcs hatalmasat robbant az elefánt szájában, leszakadt a nyelve, a felső ajka és az álla is.



Az állat a közeli folyóba ment, beleállt a vízbe, végül ott halt meg.

Az esetre úgy derült fény, hogy az egyik férfi, aki részt vett a mentésében, közzétette a közösségi oldalakon. Szerinte az állat megbízott az emberben, és sokkolhatta, mikor felrobbant szó szerint a feje.



"Senkit sem bántott, még a robbanás után, hatalmas fájdalommal sem ment neki az embernek, vagy tett tönkre valamit. Tele volt jósággal" - mondta Krishnan.



Az elefánt végül a Velliyar folyóban állva halt meg. Lehorgasztott fejjel állt a vízben, hogy csillapítsa fájdalmát és hogy a rovarok se kezdjék ki a sebeit, tovább fokozva fájdalmát.



Hiába próbálták kimenteni, másik két elefántot is vitt a mentőcsapat, hátha kivezethetik a vízből, de a vemhes elefánt már tudta, hogy neki vége.



Végül partra húzták és visszavitték a nemzeti parkba, ahol megadták neki a végső tiszteletet, majd elhamvasztották.

