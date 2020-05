Hírszerzés

Akár 18 évet is kiszabhatnak Moszkvában egy kémkedéssel vádolt volt amerikai tengerészgyalogosra

Kémkedés címén 18 évi fegyházbüntetés kiszabását kérte a moszkvai városi bíróságtól Paul Whelan volt amerikai tengerészgyalogosra az ügyészség - közölte a vádlott ügyvédje, Vlagyimir Zserebnyikov hétfőn az Interfax hírügynökséggel.



Az ítélethirdetés napját június 15-re tűzték ki Whelan ügyében, aki ártatlannak vallotta magát. A bíróság zárt tárgyalást folytatott le, mert a per anyagai államtitkot képeznek.



Az 50 éves amerikai-brit-kanadai-ír állampolgárt, egy autóalkatrészeket gyártó michigani cég biztonsági vezetőjét 2018. december 28-án vették őrizetbe az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ügynökei egy moszkvai szállodában. Whelant azzal vádolták meg, hogy egy államtitkokat tartalmazó memóriakártya birtokába jutott.



A vádlott viszont azt állította, hogy csapdába ejtették, az orosz ismerősétől kapott adathordozó eszközön tudomása szerint egyebek mellett orosz templomokról készült fotók voltak. A Kommerszant című lap beszámolója szerint Whelan az állította, hogy a kelepcét az FSZB egyik őrnagya állította neki, aki a provokációval két legyet akart ütni egy csapásra: nem szándékozott megadni a 100 ezer rubeles adósságát, és a letartóztatás kiprovokálásával kísérelt meg feljebb lépni a ranglétrán (a rubel jelenleg mintegy 4,48 forintot ér).



A per március 30-án kezdődött. Whelan többször is rossz bánásmódra és egészségi problémákra panaszkodott.



Marija Zaharova külügyi szóvivő korábban azt mondta, hogy a vádlott az egyébként nem veszélyes panaszai miatt szakorvosi kezelésben részesült. Állítása szerint a Whelan elleni eljárás az összes vonatkozó szabály tiszteletben tartásával és az orosz jogrenddel összhangban zajlott le. A védőügyvéd úgy nyilatkozott, hogy a tárgyalás során a bíróság nem sértette meg ügyfelének jogait.