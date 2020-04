Állatkínzás

Meghalt a világ legmagányosabb delfinje, aki két évet élt egymagában egy kis medencében - videó

Meghalt a világ legmagányosabb delfinje, miután két éve élt egy elhagyatott akváriumban Japánban, Tokiótól keletre, Choshi városában. A tropikáriumot 2018-ban zárták be, mert a fukushimai baleset és az azt megelőző szökőár miatt költségeik nagyon megugrottak, míg a látogatóik nagyon megfogyatkoztak.



Ekkor maradt magára Honey, a palackorrú delfin magányosan, egymagában egy kis medencében, de szintén magára maradt 49 pingvin, valamint halak és hüllők százai is.



Honey-t 2005-ben mentették meg Taiji közelében, amikor éppen a hírhedt és véres bálnamészárlást tartották, amelyről a 2009-es Oscar-díjas Cove dokumentumfilm is szól.



Szívszorító haláláról az amerikai székhelyű Dolphin Project számolt be. Az állatvédő szervezet több alkalommal is megpróbálta megmenteni a delfint és a többi állatot, de csak azt tudták elérni hogy legalább ennivalót kapjanak.



Egy alkalmazott időnként megetette az állatokat, ám teljesen magukra voltak hagyva, a víz koszos volt, senki sem cserélte a medencékben. A láthatóan koszos pingvinek a szemétdombokon töltötték napjaikat a félelmetesen elhagyatott létesítményben. A TripAdviser-en korábban rengetegszer kritizálták a tropikáriumot az állatok rossz helyzete és nem megfelelő kezelése miatt.



Hiába indult kezdeményezés az állatok megmentésére, nem sikerült eredményt elérni. A szervezet akkor adta fel a küzdelmet a delfinért és társaikért, amikor a létesítményt papíron eladták. Honey ezt valahogy megérezhette, és két évnyi rettenetes magány után március 29-én meghalt.