Járvány

Koronavírus - Putyin: ne higgyenek a rémhíreknek!

Az orosz hatóságok nem hallgatták el, és nem is fogják elhallgatni a valós információt a koronavírus elterjedtségének mértékéről. 2020.03.19 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus oroszországi elterjedésére vonatkozó állami tájékoztatás objektív, nem kell hinni az ezzel kapcsolatos álhíreknek - jelentette ki Vlagyimir Putyin egy szerdai társadalmi fórumon Szevasztopolban.



Putyin a Krím Ukrajnától való elcsatolásának hatodik évfordulója alkalmából kereste fel a félszigetet, de egyben az alkotmánymódosítás mellett is agitált, amelyet már aláírt, de amelyet még egy április 22-re kiírt országos választásnak is meg kell erősítenie. Ennek későbbre halasztását a járványhelyzet függvényében sem Putyin, sem pedig az újságíróknak szerdán nyilatkozó Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő nem zárta ki.



"Nem kell hinni az álhíreknek, a félretájékoztatásnak. Van, aki akaratlanul, van, aki szándékosan foglalkozik ilyesmivel, azért, hogy bizalmatlanságot keltsen azzal szemben, amit a hatalom regionális, szövetségi és városi szinten megtesz, a pánikkeltés érdekében" - hangoztatta.



Hangsúlyozta, hogy a hatóságok nem hallgatták el, és nem is fogják elhallgatni a valós információt a koronavírus elterjedtségének mértékéről. A szerdán kiadott hivatalos tájékoztatás szerint Oroszországban 147-re nőtt az új koronavírussal megfertőzött személyek száma, ami egy nap alatt 33 fős növekedést jelent. 31 új fertőzöttet Moszkvából jelentettek, így a fővárosban 88 ilyen pácienst tartanak számon.



Figyelemre méltó, hogy Nyugat-Európában éppen Oroszországot vádolták meg a világjárvánnyal kapcsolatos rémhírterjesztéssel. A Reuters hírügynökség egy hétfői keltezésű uniós dokumentumra hivatkozva azt írta, hogy Moszkva "jelentős dezinformációs kampányt folytat", és a médiáján keresztül angol, spanyol, olasz, német és spanyol nyelven zavart és pánikot keltő, rosszindulatú információkat terjeszt, amivel megnehezíti az EU-nak a járvány kezelésére vonatkozó kommunikációját.



Putyin a szevasztopoli, élőben közvetített fórumon megismételte, hogy a vezetés ura a helyzetnek, hozzátéve, hogy Oroszország fokozza a Covid-19 elleni küzdelmet, mert az állampolgárai "mindenfelé járnak". Megígérte, hogy Moszkva segíteni fogja a határok elzárása és a járatok törlése miatt külföldön rekedt orosz állampolgárok hazatérését.



Mint mondta, arra számít, hogy az orosz mikrobiológusok "operatív módon" fogják befejezni a készítmények kifejlesztését, amelyek lehetővé teszik majd a koronavírus terjedésének megelőzését és az általa okozott betegség gyógyítását. Azt, hogy ez mennyire lesz hamar, nem kívánta felfedni. Szakértők, egyebek között az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakembereinek véleményére hivatkozva azt hangoztatta ugyanakkor, hogy az ebola elleni orosz fejlesztésű oltóanyag bizonyult a leghatékonyabbnak a világon.

Putyin egyébként szerdán kitüntette a Krímet az orosz szárazfölddel összekötő Kercsi híd építőt. Nyikolaj Zajkov szerelőt, Alekszandr Osztrovszkijt, az SZGM-Moszt vállalat igazgatóját és a projekt kivitelezését irányító régi bizalmasát és cselgáncsozó sporttársát, Arkagyij Rotenberget a Munka Hőse- érdemrend aranycsillagával tüntette ki. Sokan mások szintén magas állami elismerésben részesültek.