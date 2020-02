Durva

Elrontották a szemtetoválását, lassan megvakul egy lengyel nő

A 25 éves Alaksandra Sadowska azért akarta feketére tetováltatni szemgolyóit, mert utánozni szeretett volna egy népszerű lengyel ketrecharcos-rappert, Popeket.



A beavatkozás sajnos a lehető legrosszabbul sült el. A tetoválómester több súlyos hibát is vétett, például olyan tintát használt, amit csak a bőrön szabad alkalmazni, a szembe jutva ugyanis veszélyes.



A fiatal nő a beavatkozás után erős fájdalmakra panaszkodott, ám a tetoválómester megnyugtatta, hogy ez normális, egy kis fájdalomcsillapító segít majd.



Aleksandra nem sokkal később megvakult a jobb szemére. Miután elment orvoshoz megtudta, hogy a folyamat nem visszafordítható, a bal szemére is meg fog vakulni.



A nő beperelte a tetoválómestert. Az egész ügy még négy évvel ezelőtt kezdődött, ám csak most ért bírósági szakaszba.



A tetoválómester, akinek egyébként a mai napig működik a szalonja, három évet is kaphat, amennyiben bebizonyosodik, hogy felelőtlenül járt el, és ezzel maradandó egészségkárosodást okozott.



A fiatal nő állítása szerint már megbékélt a gondolattal, hogy meg fog vakulni.