Lelőttek egy késes támadót Belgiumban - nem sokkal a londoni támadás után

A belga Gent város rendőrsége meglőtt egy nőt miután az megkéselt két embert. Az incidens nagyjából egy órával később történt, mint a halálos terrorista késelés Londonban.



A belga hírek szerint a sötétbőrű nő megtámadott két járókelőt Gent központjában, a Bevrijdingslaan utcán. Egyik áldozatát gyomron szúrta. A rendőrség lezárta a környéket.

#Update: The attacker in #Ghent, #Belgium was reportedly hit in the hand. Whether the victims he attacked with his knife suffered injuries is not clear. pic.twitter.com/utqbCgSHXO