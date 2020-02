Londoni rendőrség: "egy szerkezetet" találtak a lelőtt támadó testére erősítve

Terrorellenes művelet közben lőtték le a rendőrök azt a késes támadót, aki London déli részén két embert megsebesített - közölte vasárnap este a Scotland Yard.



A támadás a Temzétől délre fekvő Streatham városrész főutcáján, a zsúfolt a Streatham High Roadon történt vasárnap délután.



Lucy D'Orsi, a Scotland Yard főparancsnok-helyettese, a londoni rendőrség fegyveres védelmi osztagának vezetője esti tájékoztatásában úgy fogalmazott: a támadóval szemben fellépő fegyveres rendőrök egy "pro-aktív terrorellenes művelet" részeseiként voltak azonnal a helyszínen, és lelőtték a férfi gyanúsítottat, aki meghalt.



Lucy D'Orsi elmondta: a támadó egy férfit és egy nőt sebesített meg. A férfit életveszélyes állapotban szállították kórházba, a nő sérülései nem életveszélyesek.



Az incidensnek van egy harmadik sérültje is, egy nő, aki a tájékoztatás szerint valószínűleg a rendőrségi fegyverhasználat után, üvegszilánktól sebesült meg könnyebben.



A rendőrségi vezető hozzátette: a rendőrök "egy szerkezetet" találtak a lelőtt támadó testére erősítve.



Nem hivatalos értesülések szerint a férfi az öngyilkos robbantásos merényletekben használt szerkezethez hasonló mellényt viselt.



A Scotland Yard főparancsnok-helyettesének esti tájékoztatása szerint azonban a helyszínre vonult szakértők gyorsan megállapították, hogy nem valódi pokolgépről volt szó.



Lucy D'Orsi közölte, hogy a Scotland Yard iszlamista kötődésű terrorcselekményként kezeli a támadást.

Nem árult el ugyanakkor részleteket a lelőtt támadó kilétéről, sem arról, hogy a terrorellenes műveletnek mi volt az előzménye. Nem erősítette meg azokat a nem hivatalos értesüléseket sem, amelyek szerint az elkövető az őt üldöző rendőrautók elől menekülhetett kocsijával, mielőtt elkövette a támadást.



Lucy D'Orsi közölte ugyanakkor, hogy a vizsgálatot a Scotland Yard terrorellenes parancsnoksága irányítja, és a londoni rendőrség teljes mértékben ellenőrzése alatt tartja a helyzetet.



Legutóbb november 29-én történt késeléses terrortámadás Londonban. Annak a merényletnek az elkövetője, Usman Khan a City pénzügyi központjában, a London híd közelében két embert megölt, hármat megsebesített, mielőtt a rendőrök agyonlőtték.



A brit kormány néhány nappal később közölte, hogy sürgősséggel felülvizsgálja a súlyos bűncselekményekért elítéltek próbaidős szabadlábra helyezésének szabályozását.



A bejelentés előzményeként kiderült, hogy Usman Khant terrorcselekmények előkészülete címén 2013-ban 16 évnyi börtönre ítélték, de már 2018 decemberében próbaidőre szabadlábra helyezték.



A tervezett szigorítások alapján a terrorcselekményekért és az egyéb, szélsőséges indíttatású bűncselekményekért megállapított börtönbüntetéseket az elítélteknek az utolsó napig le kell majd tölteniük, az enyhítés mérlegelésének lehetősége nélkül.



A brit hatóságok november elején mérsékelték a nagy-britanniai terrorkészültség szintjét: az ötfokozatú skálán az addig érvényben volt második legmagasabb, "súlyos" szintről a harmadik szintre, "jelentősre" módosították a terrortámadások veszélyére megállapított fokozatot.

