Terrorcselekményekért elítélt támadó késelt Londonban

Terrorcselekményekért elítélt késes támadó sebesített meg két embert Londonban vasárnap.



Az elkövető, Sudesh Amman, akit a rendőrök agyonlőttek, vasárnap esti brit médiabeszámolók szerint alig egy hete szabadult a börtönből, a rá kirótt három év szabadságvesztés felének letöltése után.



Boris Johnson brit miniszterelnök vasárnap esti közleményében bejelentette: a kormány már hétfőn újabb terveket ismertet a terrorcselekményekért elítéltekkel szembeni bánásmód alapvető módosítására.



A támadás a Temzétől délre fekvő Streatham városrész főutcáján, a zsúfolt Streatham High Roadon történt vasárnap délután.



Lucy D'Orsi, a Scotland Yard főparancsnok-helyettese, a londoni rendőrség fegyveres védelmi osztagának vezetője vasárnap esti tájékoztatásában közölte: a támadó egy férfit és egy nőt sebesített meg. A férfit életveszélyes állapotban szállították kórházba, a nő sérülései nem életveszélyesek.



Az incidensnek van egy harmadik sérültje is, egy nő, aki a tájékoztatás szerint valószínűleg a rendőrségi fegyverhasználat után, üvegszilánktól sebesült meg könnyebben.

Large police presence in #Streatham - air ambulance, police heli. Unconfirmed reports of shooting on High Road. pic.twitter.com/USWfauyM3o