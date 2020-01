Lavina

18 órán keresztül volt a hó alatt egy pakisztáni kislány

Élve találtak meg szerdán a mentőalakulatok egy 12 éves pakisztáni lányt, aki 18 órán át volt a lavina által betemetett házukban Kasmírban.



Száz halálos áldozatot követeltek a lavinák Kasmír pakisztáni részén a hét elején. Emellett a hegyekből lezúduló hó Indiában is legalább 10 embert ölt meg, és Afganisztánban is számos áldozatot szedett.



A pakisztáni katasztrófavédelmi hivatal szerint a lavinák miatt sok falu el van zárva a külvilágtól a festői szépségű Neelam-völgyben, de több földcsuszamlás is volt a térségben, ahol emiatt rendkívüli állapotot hirdettek ki.



A mentőegységek még szerdán is kutattak túlélők után. Ezek egyik volt Samina. „Azt hittem, meg fogok halni” – mondta a lány a Reutersnek a muzaffarabadi kórházból, ahol több tucatnyi sérültet ápolnak.



Samina édesanyját már korábban kiásták az épületből, de Sahnaz Bibi elveszítette fiát és másik lányát. Az édesanya elmondta, hogy a katasztrófa nagyon gyorsan történt. „Nem hallottunk semmilyen morajt az előtt, hogy háromszintes házunkat betemette a hótömeg.” A házban családján kívül más falusiak is voltak, 18-an meghaltak közülük.



A térségben péntekre újabb erős havazást jeleznek a meteorológusok.