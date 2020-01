26 gyermek halt meg a lezuhant ukrán gépen

Nem volt alapja annak, hogy megtiltsák a polgári légi járatok repülését Irán légterében, annak ellenére sem, hogy feszült a helyzet a térségben – jelentette ki Olekszij Honcsaruk ukrán miniszterelnök szerdai sajtótájékoztatóján, amelyet annak kapcsán tartott, hogy reggel Iránban lezuhant egy ukrán utasszállító, fedélzetén 176 személlyel.



Az eddigi információk szerint a légi szerencsétlenségnek nincs túlélője. Vadim Prisztajko ukrán külügyminiszterre hivatkozva az ukrán sajtó azt közölte, hogy a tragédiában 167 utas és a gép 9 fős ukrán személyzete vesztette életét. Még két utas volt ukrán állampolgárságú, a többiek további hat ország állampolgárai: irániak (82), kanadaiak (63), svédek (10), britek (3), afgánok (4) és németek (3). Két regisztrált utas végül nem szállt fel a járatra, róluk semmilyen információt nem hoztak nyilvánosságra. Időközben a MAU ukrán légitársaság is közzétette angol nyelven a járat utasainak és személyzetének névsorát.



Az ukrán kormányfő közölte, hogy ukrán szakértőket küldenek Iránba a repülőgép katasztrófájának felderítéséhez. Öt szakértőt küld a polgári repülési baleseteket vizsgáló nemzeti iroda, kettőt az ukrán légi közlekedési hivatal és hármat a szerencsétlenséget szenvedett járat tulajdonosa, a MAU ukrán légitársaság.



Az áldozatok között 26 volt kiskorú, közülük 13-an tízévesnél fiatalabbak.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolójában arról írt, hogy a tragédia előtt és után is zavartalanul szálltak fel-, illetve le a teheráni repülőtérről nemzetközi járatok, beleértve európai légitársaságok gépeit.



Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök táviratban fejezte ki részvétét Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és Haszan Róháni iráni államfőnek az utasszállító gép lezuhanása miatt.

Ukraine Intl Airline Boeing 737-800 (UR-PSR, built 2016) crashed about 3 minutes after take-off from Tehran-Mehrabad AP (OIII). Ground witnesses observed a fire before the 737 went down in the west of the city. None of the 167 + 9 crew survived. https://t.co/fgZhR3cY8n pic.twitter.com/UEpZVRMxkN