Tragédia

A majomházi tűzvész után ismét megnyitott a németországi állatkert

Megnyitotta kapuit pénteken a németországi Krefeld állatkertje, két nappal a több mint harminc állat pusztulását okozó majomházi tűzvész után.

Az épület romjait elkerítették a látogatók elől, hogy megelőzzék a katasztrófaturizmust. A délelőtti nyitás utáni első órákban rendőrök is járőröztek a katasztrófa helyszínénél, hogy megakadályozzák az esetleges kordonbontási kísérleteket. Azonban a látogatók rohama elmaradt, alig néhányan várakoztak az állatkert bejáratánál nyitáskor - számolt be a Rheinische Post című lap a hírportálján.



Előző este viszont a Fridays for Future (Péntekenként a jövőért) nevű környezetvédő mozgalom felhívására több százan gyűltek össze, gyertyákat, mécseseket, virágokat helyeztek el az állatkert előtti téren. Köztük volt Frank Mayer főpolgármester, aki a gyászoló tömeghez intézett rövid beszédében kiemelte, hogy "egy darab Krefeld is odaveszett" a szilveszteri tűzvészben.



A katasztrófát az egész városban megütközéssel fogadták, és az eset nemzetközi figyelmet keltett. Időközben több ezren adakoztak a majomház újjáépítésére, és felajánlotta szakmai segítségét számos intézmény, köztük a Fővárosi Állat- és Növénykert Budapestről.



Az észak-rajna-vesztfáliai város állatkertjének évente nagyjából 400 ezer látogatója van. Az 1975-ben épült majomházban nem volt tűzjelző berendezés, mert ez akkor még nem volt kötelező.



Az épületben szilveszterkor éjfél után csaptak fel a lángok. Csaknem valamennyi lakója elpusztult, köztük csimpánzok, orángutánok, gorillák, repülő kutyák és madarak.



A tűzeset okának megállapítására indított nyomozás előzetes megállapítása szerint egy nyílt lángot hordozó mini hőlégballon - úgynevezett égi lámpás vagy kívánságlámpás - borította lángba az épületet.



A millió eurós nagyságrendű kárral is járó katasztrófát egy hatvanéves nő és két felnőtt lánya okozhatta. Önként jelentkeztek a rendőrségen, és elmondták, hogy szilveszter éjszaka öt ilyen, a tűzveszély miatt Németországban is tiltott eszközt eresztettek fel a magasba az állatkert környékén.



Négyet megtaláltak az állatkert térségében. Az ötödik valószínűleg fennakadt a majomházon, és felgyújtotta.



A hatóságok méltányolják, hogy a három nő önként jelentkezett. Azonban így is eljárást indítanak ellenük gondatlan tűzokozás gyanúja miatt. A bűncselekményért pénzbírásággal vagy szabadságvesztéssel sújthatják őket. Elmondásuk szerint az interneten rendelték az égi lámpásokat, és azt gondolták, hogy szilveszterkor szabad ilyen eszközt használni.



Ebben tévedtek. A kínai eredetű kívánságlámpások forgalmazása és használata Németország legtöbb tartományában 2009 óta tilos, így Észak-Rajna-Vesztfáliában is.



A mini hőlégballonokat korábban főleg rendezvényeken, ünnepségeken használták, a sötét égbolton nyújtott látvány miatt. A tiltást azért vezették be, mert a ballonban üzemelő nyílt láng a felemelkedés után teljességgel ellenőrizhetetlen, és a ballon repülés közben bármikor gyúlékony anyagba - például épületekbe - ütközhet és tüzet okozhat.