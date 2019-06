USA

Ököllel ütötte a cápát a hős apa, hogy megmentse a lányát

hirdetés

Cápa támadt egy 17 éves lányra Észak-Karolina partjainál, tengerészgyalogos édesapja sietett a fiatal segítségére. A férfi ötször, ököllel fejen ütötte a cápát, hogy kiszabadítsa szájából a lányát.



Paige Winter bal lábát térd fölött amputálni kellett, több ujját is elveszítheti, apja hőstettének köszönhetően viszont életben marad. A kórház közleménye alapján állapota stabil.



"Bár súlyos sérüléseket szenvedtem, elvesztettem egy lábam és a kezeim is sérültek, rendben leszek. Továbbra is pozitívan állok az élethez, és hálát adok, hogy nem történt nagyobb baj” – idézi a lányt a The Telegraph.



Észak-Karolina partjainál utoljára 2018 augusztusában történt cápatámadás.