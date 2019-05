Jobb élet

Egy bahreini milliomos karolta fel az utcai lámpák fénye alatt leckét író perui kisfiút

A 12 éves gyerek anyja annyira szegény, hogy nem tudják fizetni az áramot. 2019.05.28 16:51 ma.hu

Bejárta az internetet a napokban a felvétel, melyen egy fiatal perui fiú ül az utcán este, és a lámpák fényében leckét ír. Mint kiderült, a 12 éves gyermek anyja annyira szegény, hogy nem tudják fizetni az áramot.



Most már remélhetőleg jobb sors vár a családra, a fotó ugyanis eljutott Bahreinbe, Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak milliomoshoz is. A férfi meglátogatta a családot, és elintézte, hogy legyen áram a házban. A milliomosnak hasonló gyerekkora volt, nagyon megérintette a kisfiú sorsa. Azt is felajánlotta, hogy kétszintesre bővíti a család házát, és Víctor iskoláját is támogatni fogja. A kisfiú egyébként rendőr szeretne lenni, mert véget szeretne vetni az országban dúló korrupciónak.

¡Lo contó todo! El empresario árabe Jacob Mubarak, quien decidió ayudar de manera desinteresada al niño peruano que fue grabado estudiando debajo de un poste de luz en plena calle, confesó qué lo motivó hacer este acto de solidaridad ► https://t.co/I70GiIh5VI pic.twitter.com/MSB6RBVSjo — Panamericana.pe (@PanamericanaTV) 2019. május 24.