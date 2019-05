Németország

A német rendőrség szerint a Szentlélek óvta meg a sofőrt

2019.05.28 13:53 ma.hu

A fura eset az Észak-Rajna Vesztfália Tartomány-beli Viersenben történt még május 21-én. Egy sofőr 50 kilométer/órával hajtott egy olyan helyen, ahol csak 30-cal lehetett volna.



A traffipax felvételt is készített a gyorshajtásról. Ez alapján a sofőrre 105 eurós (34 ezer forint) bírságot szabtak volna ki, ám nem sikerült beazonosítani.



A helyi rendőrség a Facebook-oldalán azzal viccelődik, hogy maga a Szentlélek avatkozott közbe. Az "őrangyal kitárta szárnyait", megmentette az ismeretlen elkövetőt. (Csak az autó beazonosítása alapján nem róható ki bírság).



"Vettük a jelzést, és ezúttal futni hagyjuk a vétkest" - írják Facebook-oldalukon, de azért hozzáteszik: remélik, hogy a gyorshajtó is égi jelnek fogja fel a történteket, és a továbbiakban a KRESZ szabályait betartva közlekedik majd.



Mint írják, a galamb is "gyorsan hajtott", ám az ő megbírságolásától is letekintenek.