2017-ben indult az akció

Nemzetközi pedofilhálózatot számolt fel az Interpol

Felszámolt az Interpol egy nemzetközi pedofilhálózatot, amelynek tagjai az úgynevezett sötét weben tartották egymással a kapcsolatot.



A művelet során eddig kilenc embert tartóztattak le Thaiföldön, Ausztráliában és az Egyesült Államokban, és 50 gyereket mentettek ki a bűnözők kezei közül.



Az akciót 2017-ben indították, miután rábukkantak egy gyermekpornográfiát terjesztő, csaknem 63 ezer tag által látogatott oldalra a darkweben. A honlapon éveken keresztül heti rendszerességgel közzétett anyagot lefoglalták, majd több ország nyomozóival elemeztették. A vizsgálat során thaiföldi, ausztrál és amerikai felhasználók IP-címeit sikerült beazonosítani, amelyek alapján megkezdődhetett az eljárás a gyanúsítottak ellen. Eközben a bolgár kiberbűnüldöző részleg felszámolta az oldalt üzemeltető szervert.



Az elfogott kilenc ember egyike a honlap Thaiföldön élő fő működtetője, akit tizenegy 13 év alatti fiúval szemben elkövetett visszaélésekkel vádolnak. A meggyötört kiskorúak között volt a férfi unokaöccse is.



Egy másik letartóztatott egy ausztráliai székhelyű webmester volt, akinek több ezer, Thaiföldön és Ausztráliában filmre vett gyermekpornográf tartalom volt birtokában. A felvételeken látható visszaéléseket gyakran ő követte el, és videókon szereplő gyerekek egyike mindössze 15 hónapos volt.



A két férfit hazájában 146, illetve 40 év börtönbüntetésre ítélték.



Az Egyesült Államokban több olyan embert tartóztattak le, akik bizalmi tisztségeket töltöttek be, illetve egy olyan férfit, aki kétéves féltestvérével szemben követett el visszaélést – idézte az Interpol Eric McLoughlint, az amerikai belbiztonsági minisztérium illetékesét.



A csaknem hatvan országot mozgósító nyomozás még akár évekig is tarthat a hálózat kiterjedtsége miatt. A hatóságok feladata, hogy azonosítsanak további mintegy száz gyermeket, akik vélhetőleg szintén a bűnözők áldozatául estek.