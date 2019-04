India

Öngyilkos lett 21 diák, mert egy rendszerhiba miatt megbuktak a vizsgán

Egy hét alatt 21 diák végzett magával Indiában, mert egy rendszerhiba miatt nem mentek át a záróvizsgán. 2019.04.29

Egy hét alatt 21 diák végzett magával az indiai Telagána államban, miután egy redszerhiba miatt nem mentek át a záróvizsgán - írja a Daily Mail.



Politikusok ugyan beismerték, hogy komoly problémák adódtak az osztályzásra használt új rendszerrel, de azt is hozzátették, hogy emberi mulasztás is történt.



Az iskola állítólag könyörgött a diákoknak, hogy ne tegyenek kárt magukban, ha úgy érzik, eredményeiket egy rajtuk kívülálló esemény befolyásolta. Azt is felajánlották a fiataloknak, hogy ingyen újraosztályozzák őket.



Telangána államban összesen egymillióan vizsgáztak áprilisban, közülük 300 ezren megbuktak. A politikusok szerint ugyanakkor a bukottak nagyon kis számát érintette a rendszerhiba.



A történtek után több száz tanuló és szülő vonult az utcákra tüntetni.