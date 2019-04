Semmilyen tűzvészen nem lehet mosolyogni

Döbbenetes fotók készültek a lángokban álló Notre-Dame-nál

Míg a világ nagy részének a Notre-Dame-i tűzvész szörnyű tragédia, addig voltak, akik számára ez örömünnep volt és még véka sem alá rejtették. 2019.04.16 11:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Kigyulladt és órákon keresztül lángolt a párizsi Notre-Dame-székesegyház hétfő este, a nagyhét első napján. Az épület huszártornya összeomlott, a teljes tetőszerkezet odaveszett. Ez már önmagában is tragédia, pláne ha számításba vesszük Párizs legismertebb gótikus stílusú temploma a Párizsi főegyházmegye főszékesegyháza. Alapkövét 1163-ban, Párizsban fektette le III. Sándor pápa, ezután 157 évig, 1320-ig építették. A francia forradalom alatt majdnem teljesen elpusztult, ám 1845 és 1878 között az eredeti terveknek megfelelően újjáépítették. Úgy látszik, a történelem ismétli önmagát.



Míg ezt a csodálatos székesegyházat lángok mardosták, addig két dolog is történt a környéken. Voltak, akiket a borzalom nemhogy lesújtott, hanem (ki tudja min) a látottak közben jót is mosolyogtak, ezzel párhuzamosan pedig valaki lefotózta őket, amellyel nem kis lavinát indított el az idegengyűlölet meredek leejtőjén. Reméljük, az egész csak egy félreértés lehet.