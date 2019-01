Szálló por

Bangkok levegője annyira szennyezett, hogy nem engedik iskolába a gyerekeket

Több mint 400 iskola bezárásáról döntöttek szerdán a hatóságok Bangkokban, mert a thaiföldi főváros levegője hetek óta súlyosan szennyezett.

Aszvin Kvanmung bangkoki kormányzó bejelentése szerint az iskolák péntekig tartanak zárva. A helyettese úgy vélte, ez az egyetlen módja, hogy megelőzzék a gyerekeknél az egészségügyi problémákat. A 12 milliós Bangkokban a szálló por mértéke szerdán elérte a 86 mikrogrammot.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározott egészségügyi határérték ennél a típusú szennyeződésnél 25 mikrogramm köbméterenként. A különösen veszélyes, finomszemcsés por a tüdőbe jutva akár hónapokon át a szervezetben maradhat, súlyos egészségügyi problémákat okozva.



Az elmúlt hónapban Bangkok levegőminőségi mutatója gyakran túllépte a 150 pontot, amely már az egészségtelen kategóriába tartozik. Szerdán ez az érték pedig már 183 volt.



A thaiföldi főváros hatóságai több módon is igyekeznek enyhíteni a tavaly év vége óta tartó súlyos állapotokon, egyebek mellett mintegy 50 drónnal, amelyek cukornádlét szórnak szét a levegőben. A folyadék részben megköti a szállóport, amely a régóta tartó szélcsendes időjárás miatt egyre inkább nehezíti a lakosság életét. Üzembe helyeztek több locsolókocsit is.



A Greenpeace környezetvédő szervezet szerint a mérési adatok az utóbbi egy év legsúlyosabb légszennyezettségét mutatják.



Bangkokban egyre gyakoribbak az ehhez hasonló időszakok, nagyrészt azért, mert a nagyvárosban a gépjárművek száma meredeken emelkedik. A számuk jelenleg 9,8 millió, és csaknem 2 és fél millió közülük dízelüzemű.