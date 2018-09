Társadalom

Japán lakosságának már az ötöde 70 éven felüli

hirdetés

Első ízben átlépte a 20 százalékot a 70 éven felüliek aránya a japán lakosságban - jelentette be a tokiói belügy- és tájékoztatási minisztérium az idősek iránti tisztelet napja alkalmából.



A szombati állapotot tükröző adatok szerint a hetvenen túliak száma elérte a 26,18 milliót, ami a teljes népesség 20,7 százaléka. Egy éve még 19,9 százalékot tett ki a 70 éven felüliek aránya a világ legelöregedettebb társadalmában.



Rekordot döntött a 65 éven felüliek száma is, amely egy év alatt 440 ezerrel 35,57 millióra emelkedett, ez a teljes lakosság 28,1 százaléka. A 65 éven felüli nők száma első ízben meghaladta a 20 milliót (20,12).



A világon Japánban a legmagasabb az idősek aránya, a második helyen álló Olaszországban 23,3 százalék a 65 éven felüliek aránya, az őt követő Portugáliában 21,7 százalék.



A japán demográfiai és társadalombiztosítási kutatóintézet jóslata szerint 2040-re 35,3 százalékra emelkedik az idősnek minősített (65 éven felüli) lakosság aránya.



A 80 éven felüliek száma egy év alatt 310 ezerrel emelkedett és mára elérte a 11 milliót, közülük 2,19 millióan 90. életévüket is betöltötték, az ő számuk 140 ezerrel nőtt.



Mindezzel egyidejűleg immár a 14. egymást követő évben emelkedett és 8,07 millióval rekordot döntött az állásban lévő idősek (65+) száma is, ők teszik ki az összes foglalkoztatott 12,4 százalékát.