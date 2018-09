Igor Dodon könnyebben sérült

Autóbalesetet szenvedett a moldovai államfő

Az elnök járművét kísérő konvoj előzés közben karambolozott egy szembejövő teherautóval, amely nem tartotta be a közlekedési szabályokat. 2018.09.09 18:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Autóbalesetet szenvedett és könnyebben megsérült vasárnap Igor Dodon moldovai államfő - közölte az elnöki hivatal sajtóosztálya. A baleset Straseni város közelében történt, a fővárostól, Chisinautól északra.



Az elnök járművét kísérő konvoj előzés közben karambolozott egy szembejövő teherautóval, amely nem tartotta be a közlekedési szabályokat.



Az államfő kisebb karcolásokkal és zúzódásokkal megúszta az esetet. A biztonság kedvéért kórházba szállították, de orvosi segítségre végül nem szorult. Dodon autójában utazott az anyja és az egyik fia is, ők, továbbá az államfő egyik testőre is csak könnyebben sérültek meg az ütközés következtében.