Vészhelyzet a londoni Heathrow reptéren, kiürítették az irányítótornyot

Vészhelyzet állt elő Nyugat-Londonban a Heathrow reptéren. A légiközlekedést irányító központot, az irányítótornyot ki kellett üríteni tűz miatt. A járatok leálltak, nem indul gép, és nem is száll le, emiatt hatalmas a torlódás, a gépek engedélyre várnak.

Situation going on at Heathrow right now. No arriving or departing traffic currently. Apparently the tower has been evacuated? #avgeek pic.twitter.com/T0MaoLUzq1