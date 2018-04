Lezuhant egy katonai gép Algériában, rengeteg halott

A felszállást követően szerdán lezuhant egy katonai repülőgép az algériai főváros, Algír közelében. Egy helyi tévéadó szerint száznál is többen voltak a fedélzeten, és vannak halálos áldozatok.



Több mint száz halálos áldozata van a repülőgép-katasztrófának - jelentette szerda délelőtt az algériai állami rádió.

