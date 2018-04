Németország

Merkel: az Északi Áramlat-2 nem csak gazdasági projekt

hirdetés

Az Északi Áramlat-2 földgázvezeték nem pusztán gazdasági projekt, hanem politikai vonatkozásai is vannak - jelentette ki Angela Merkel német kancellár kedden Berlinben az ukrán államfővel folytatott megbeszélése után.



Petro Porosenkoval tartott tájékoztatóján kérdésre válaszolva elmondta: nagy figyelemmel meghallgatta az orosz földgázt Ukrajna megkerülésével az EU-ba szállító vezeték körüli ukrán aggályokat, és már Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott hétfői telefonbeszélgetésén is leszögezte, nem fordulhat elő, hogy a projekt miatt Ukrajnának "semmiféle jelentősége nem lesz" az orosz gáz szállításában.



Az orosz földgáz tranzitja Ukrajnának bevételi forrás és stratégiai ügy, ezért Ukrajna további szerepének tisztázása nélkül "nem lehetséges" az Északi Áramlat-2 megvalósítása - tette hozzá Angela Merkel, kiemelve, hogy a vezeték "nemcsak gazdasági projekt, hanem természetesen politikai tényezőket is figyelembe kell venni".



A kancellár eddig rendre azt mondta, hogy a német kormány gazdasági beruházásnak tekinti a földgázvezeték megépítését.



A német hatóságok márciusban az utolsó engedélyeket is megadták a beruházás német területet érintő végrehajtásához.



A balti államok és Lengyelország már az Északi-Áramlat első két vezetékének megépítésekor is élesen bírálták a projektet, Németországnak pedig a közös érdekek elárulását vetették szemére.



Az Északi Áramlat-2 projekt lényege, hogy két új, összesen évi 55 milliárd köbméter - a már meglévő vezetékpárral azonos - szállítási kapacitású vezetékkel bővítik a Balti-tenger fenekén húzódó Északi Áramlatot, amelynek kiindulási pontja az oroszországi Viborg, és a németországi Greifswaldig tart.



Az új vezetékpár kiépítésével Oroszország kiiktatná Ukrajnát mint tranzitországot, és egyetlen útvonalra terelné át az Európának szánt orosz gázszállítmányok 80 százalékát, egyúttal domináns helyzetbe kerülne a német piacon, mert részesedését 40 százalékról több mint 60 százalékra emelné.