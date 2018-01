Terrorizmus

Betiltott újnáci csoport tagjait vették őrizetbe Nagy-Britanniában

Őrizetbe vették szerdán a National Action nevű betiltott brit újnáci csoport hat tagját azzal a gyanúval, hogy terrorcselekményre készültek. 2018.01.03 12:57 MTI

A közép-angliai West Midlands megye rendőrségének bejelentése szerint az összehangolt, nagy területre kiterjedő, előre tervezett akcióban öt férfit és egy nőt fogtak el. Az egyidejű rajtaütéseket Cambridge-ben, Banburyben, Wolverhamptonban, Leicesterben és Stockportban hajtották végre.



Az őrizetbe vettek életkora 21 évtől 37 évig terjed.



A hatóságok gyanúja szerint mindegyikük a náci eszméket hirdető, 2016 decemberében betiltott National Action tagja, és a 2000-ben kelt terrorellenes törvény alapján vették őket őrizetbe.



A művelet részeként számos helyszínen házkutatások is kezdődtek.



A rendőrségi közlemény nem tér ki arra, hogy a szerdán őrizetbe vett gyanúsítottak pontosan milyen terrorcselekményre készültek, de a törvény szerint pusztán a betiltott csoportban viselt tagságuk miatt akár tízévi szabadságvesztéssel is sújthatók.



A National Action magát "nemzetiszocialista ifjúsági szervezetként" írja le. A II. világháború óta ez az első olyan újnáci szervezet, amelyet a brit hatóságok betiltottak.



Amber Rudd belügyminiszter a betiltásról hozott tavalyelőtti határozatában rasszista, antiszemita, homofób csoportosulásnak nevezte a 2013-ban alakult szerveződést. Akkori parlamenti felszólalásában kijelentette: a csoport célja a gyűlöletkeltés és az erőszak dicsőítése, és az ilyesminek "nincs helye Nagy-Britanniában".



A National Action betiltása óta nem a szerdai rajtaütés az első őrizetbe vételi hullám. Tavaly szeptemberben négy embert vettek őrizetbe azzal a gyanúval, hogy a csoport tagjaiként terrorcselekményeket készítettek elő.



Az akkor elfogott gyanúsítottak mindegyike a brit hadsereg katonája volt. Őrizetbe vételüket annak idején a brit védelmi minisztérium jelentette be.