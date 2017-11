Török puccskísérlet

Több mint száz korábbi tanár ellen adtak ki elfogatóparancsot Törökországban

Újabb 107 korábbi tanár ellen adtak ki elfogatóparancsot hétfőn a török fővárosban, Ankarában és környékén azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban állnak a tavaly nyári puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.



Az érintettek mindegyikét az incidens után bevezetett, és azóta is tartó rendkívüli állapot keretében bocsátották el munkahelyéről. A hétfői rendőrségi műveletben 51 embert már előállítottak.



A török vezetés a 2016. július 15-i hatalomátvételi kísérletért az Amerikában élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónokot és mozgalmát teszi felelőssé. Ankara szerint a hálózat tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami, valamint a magánszférába, és ebben a folyamatban Gülen egyebek mellett saját iskoláira támaszkodott. Az Anadolu arról nem írt, hogy a mostani gyanúsítottak pontosan milyen intézményekben tanítottak. Gülen tagadja, hogy bármi köze lett volna a történtekhez.



Törökországban az elmúlt 16 hónap alatt mintegy 111 ezer állami alkalmazottat menesztettek, illetve 38 ezret felfüggesztettek állásából, összesen 134 ezer embert őrizetbe vettek, legalább 50 ezret - köztük tanárokat - pedig előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy közük lehet a terrorszervezetnek nyilvánított gülenista hálózathoz és azon keresztül az összeesküvéshez. A török oktatásügyi minisztérium legutóbbi összesítése alapján a kormány az eltelt időszakban több mint ezer gülenista magániskolát bezárt.



Jelenleg nagyjából 48 500 gyanúsított van előzetes letartóztatásban. A mindennapos tisztogatások nem csak a katonai puccs résztvevőit sújtják, hanem Gülen feltételezett támogatóit is.