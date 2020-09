Bűnügy

Molotov-koktéllal fenyegetőzött egy budapesti férfi a járványhelyzetre hivatkozva

Az 54 éves férfi április 23-án azzal hívta fel a 112-es segélyhívót, hogy szerinte túl sokan tartózkodnak egy XIII. kerület áruházban. Délután ismét telefonált, akkor azt mondta: még mindig sokan vannak, és ha a rendőrség két napon belül nem intézkedik, akkor egy Molotov-koktéllal ő fogja megszüntetni a kifogásolt helyzetet - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-t.



Ibolya Tibor főügyész közleményében azt írta: a férfi nem sokkal később a boltnál is megjelent és alkoholos filccel becsmérlő mondatokat írt a falára.



A rendőrök még aznap elfogták a férfit, aki ellen most a főügyészség terrorcselekménnyel fenyegetés bűntette és rongálás vétsége miatt emelt vádat.



Az ügyészség indítványozta, hogy a letartóztatásban levő férfit a bíróság ítélje börtönbüntetésre, és rendelje el két korábbi felfüggesztett szabadságvesztésének végrehajtását.



Akkor is bűncselekmény valósul meg, ha valaki csak színleli, hogy terrorcselekményt akar elkövetni - hívta fel a figyelmet a főügyész. Ez a bűncselekmény kiemelkedő példa arra, hogy a kimondott szónak mekkora súlya lehet - fogalmazott a közleményben.