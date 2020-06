Egyre durvább az ügy

Pátyi horror: csecsemők holttestét is hazahordta a halottszállító

Gőzerővel zajlik a nyomozás a pátyi halottszállító, R. Dénes ügyében. Szomszédai szerint a férfi rendszeresen mosott a kertjében halottszállításhoz használatos fémkoporsókat, de az is többször előfordult, hogy éjjel alágyújtott a fészer közelében tartott hatalmas üstöknek.



Múlt csütörtökön rendőrök lepték el a portát, ahol mintegy 60 hordónyi emberi maradványra bukkantak. A Bors információi szerint a testrészek megsemmisítése már megkezdődött. Sajtóhírekkel ellentétben nem szükséges az igen költséges DNS-vizsgálatok elvégzése, ugyanis a testrészek nem bűncselekmények áldozatainak maradványai, hanem műtétekből, amputálásos operációkból, abortuszokból származnak.



A lap informátora szerint ezek a testrészek "klasszikus szervkereskedelemre alkalmatlanok, nincs piaci értékük, és nem is úgy tárolta őket az érintett, ahogy a szigorú protokoll megkövetelné, amennyiben orvosi felhasználásra szánta volna azokat".



Magyarán olyan maradványokról beszélünk, amelyeket már megsemmisítésre kellett volna elszállítani.



Halva született csecsemők maradványai is előkerültek, illetve olyan abortumok, amelyeknél a magzat életkora még lehetővé tette a terhességmegszakítást.



A halottszállítós szakmában úgy vélik, hogy a férfi alighanem a testrészek megsemmisítésével kapcsolatban vállalhatott kötelezettséget, amelyet aztán nem teljesített. Azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy az ügynek lesznek még további gyanúsítottjai. A rendőrség emberi test tiltott felhasználása ügyében nyomoz, amelyért alapesetben három évet kaphat. R. Dénes szabadlábon védekezik.