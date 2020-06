Állatkínzás

Megmérgeztek 4 pulit, gazdájuk 100 ezer forintot ajánlott fel a nyomravezetőnek

Megmérgeztek négy pulit a múlt héten Budaörsön. A kutyák gazdája nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít megtalálni az elkövetőt. 2020.06.22 17:52 ma.hu

A kutyák gazdája a Budaörsi Infónak elmondta, hogy valaki 2020. június 12-én 12 óra körül, a több mint két méter magas kerítésükön bedobott olyan falatkákat, amikben csigaméreg volt.



“Egy kutya halálához épp annyi mennyiség kell, amennyi egy csigáéhoz. De sajnos kisgyerekre szintén veszélyes" - mondta.



A hatása 0-3 óra alatt alakul ki, és minden idegpályát megtámad. A kutyák gyakorlatilag eszméletüket vesztik a fájdalomtól, de öntudatlanul is üvöltenek a fájdalomtól, közben epilepsziás görcsrohamot is kapnak.



"A fájdalmuk és szenvedésük leírására nincsenek szavak, de a valóság még a legrosszabb képzeletet is felülírja" - tette hozzá.



Felajánlott 50 000 forint nyomravezető díjat, amit magánszemélyek százezerre egészítettek ki, így ennyi üti annak a markát, aki segít megtalálni a tettest.