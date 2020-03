Bűnügy

Megverte volt barátnőjét, lövöldözött, majd balesetet szenvedett az ittas férfi

Többször megütötte volt barátnőjét, majd gázriasztófegyverrel a levegőbe lőtt, később pedig balesetet szenvedett ittasan egy férfi szerda este Kehidakustányban - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.



Egy kehidakustányi nő tett bejelentést a rendőrségre szerda kora este, hogy megjelent nála a volt barátja, aki többször arcon ütötte, és a veszekedés során egy lőfegyverrel vagy annak utánzatával a levegőbe lőtt.



A rendőrök a lövöldöző férfit keresve felfigyeltek az autójára, de miután a sofőr észrevette a rendőröket, letért az úttestről és egy jelzőtáblát kidöntve a vízelvezető árokban állt meg. A zalaszentgróti rendőrök a még járó motorú gépkocsiból kiszálló férfit elfogták, megtalálták nála a riasztópisztolyt is.



Az elfogott férfivel szemben alkalmazott alkoholteszt pozitív értéket mutatott, ezért további mintavételre is előállították.



A férfit a nyomozók garázdaság megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, illetve lefoglalták a fegyvert is.