OMSZ

Fertőzéstől rettegő fiatal nő nehezítette meg a mentősök munkáját Angyalföldön

Nem engedte be őket a liftbe, később pedig azért méltatlankodott, mert elállták az útját. 2020.02.20 17:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy angyalföldi tízemeletesbe riasztották a mentőket ma délelőtt, amikor egy idős asszony lett rosszul a nyolcadikon. A segítség gyorsan meg is érkezett, ám a parkolás okozott némi fejtörést. A zsúfolt utcában végül mégis sikerült úgy megállni a mentővel, hogy csupán egyetlen parkoló autó esetleges indulását kényszerültek akadályozni.



A 80 év körüli nőbeteg állapota gyorsan javult az ellátás alatt, de megfigyelésre szorult - írja Facebook-oldalán az OMSZ. A mentők így bezárták a lakást és kórházba indultak a hordszékbe ültetett asszonnyal. Hátukon, kezükben felszerelésükkel türelmesen várták percekig a liftet és amikor megérkezett, ők egyszerűen lemaradtak róla. Egy fiatal nő állt ugyanis már a felvonóban, aki megdöbbentően reagált az oxigénmaszkot viselő beteg látványára.



Mint aki fertőzéstől tart, azonnal sapkájával takarta el a száját és az orrát, miközben kétségbe esetten nyomkodta az ajtózáró gombot. Meglepett bajtársuk ugyan felajánlotta a helycserét, de az ajtó gyorsan bezárult és csak annyi hallatszott a távolodó liftből: “VISSZAKÜLDÖM MAJD!” A mentők így újabb percek vártak, míg eljutottak végre a földszintre.



Az élmény feldolgozása természetesen még akkor is zajlott az életmentőkben, amikor beteggükkel az esetkocsihoz értek. Ekkor a liftes nő szaladt oda hozzájuk feldúltan a semmiből, arcát továbbra is sapkájával védve. Azon méltatlankodott, hogy 7 perce nem tud kiállni a mögé parkoló mentőtől. Bajtársainknak ekkor a beteg sietett segítségére, aki ezen még állapota és a maszk ellenére is hangosan felnevetett. Végül stabil állapotban szállíthatták kórházba az idős asszonyt.