Erőszak

Fejberúgta és ütlegelte társát az egyik gyermekotthon lakója - videó

Döbbenetes videó került fel az internetre: egy fiú üti-veri társát egy kaposvári gyermekotthonban. Az ügyben már a rendőrség is nyomoz, a szaktárca vizsgálatot rendelt el. 2020.01.10 14:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kaposvári Zita Speciális Gyermekotthonban készült az a felvétel, amelyen jól látható, ahogy egy fiú többször megütötte és megrúgta az egyik bentlakó társát, miközben a szobában tartózkodó harmadik gyerek a telefonjával rögzíti a bántalmazást. Lapértesülések szerint a felvétel nemrég készülhetett, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársai állítólag jelenleg is a Zita Speciális Gyermekotthonban próbálják kideríteni, mi történt - írta a Kaposvár Most.



A felvételen jól látszik, hogy a videó utolsó másodpercében valaki belépett az ajtón, a verésnek és a videónak is ekkor lett vége.



A történtekkel kapcsolatban a lap megkereste a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltségének vezetőjét és a Zita Speciális Gyermekotthon igazgatóját. A Kaposvári Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt indított büntetőeljárást, ám a nyomozás érdekeire történő hivatkozással egyelőre bővebb tájékoztatást nem áll módjukban adni.



Személyi szabadság jogsértő korlátozása, pszichológusi létszámhiány, terror a gyerekek között, vetélés, drog, szexuális erőszak – a többi között ezek derültek ki az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által a kaposvári Zita Speciális Gyermekotthonban történt ellenőrzése során 2016-ban.



A jelentés akkor azt írta, hogy bár az intézmény nem zárt, a gyerekek jelentős részét a beköltözés után egy hónapig nem engedik ki, és a szüleikkel sem találkozhatnak. Az intézményben akkor egyetlen pszichológus volt, a nevelők folyamatos képzése, a kiégésmegelőzés és a stresszkezelés sem volt megoldott.