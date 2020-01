Közlekedés

Olyat tett egy autószállító Debrecenben, ami még a rendőrségnek is sok volt - videó

Az egész országra kiterjesztette a tavaly decemberben Budapesten elindított civil autós ellenőrzési rendszert a rendőrség. Debrecenben egy autószállító manőverét rögzítették, amin még a sokat látott rendőrök is megütköztek.



"Sokan örültetek - persze nem mindenki - és még többen kértétek. Nem újévi meglepetés, de országosan kiterjesztettük a pofátlan sofőrök kiszűrésére indított BRFK-s akciót. Most egy újabb szösszenet - azért a pofátlanságnak is van határa!" - írta a rendőrség Twitter-oldala.

