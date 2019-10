Bűnügy

Dílerüknek adtak tippet a 30 milliós betöréshez a diszpécserek

Egy személyszállító cég tulajdonosa csütörtökön tett feljelentést a rendőrségen, miután irodájukba betörtek és két bútorszéfet loptak el a bennük lévő 30 millió forinttal együtt.

Diszpécserek segítségével raboltak ki egy kispesti taxicéget, a tippadóknak a betörő volt a dílerük - közölte a rendőrség vasárnap a honlapján.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleménye szerint egy személyszállító cég tulajdonosa csütörtökön tett feljelentést a rendőrségen, miután irodájukba betörtek és két bútorszéfet loptak el a bennük lévő 30 millió forinttal együtt.



A kispesti nyomozók rövid időn belül azonosították a betörés feltételezett elkövetőjét, a budapesti F. Mihályt, majd azt is kiderítették, hogy az 55 éves férfit a cég két diszpécsere belső információkkal segítette. Az is bebizonyosodott, hogy a tippadóknak a betörő volt a dílerük.



A nyomozók F. Mihályt még csütörtökön egy XIX. kerületi lakásban, míg a két diszpécsert, a 35 éves budapesti F. Blankát és a szintén 35 éves budapesti M. Csabát a munkahelyükön fogták el.



A tippadók lakásán tartott kutatás során a nyomozók 275 ezer forintot, 64 gramm kábítószergyanús fehér port, valamint kábítószergyanús tablettákat, fecskendőt és több, kábítószer-fogyasztáshoz szükséges eszközt foglaltak le. F. Mihály lakásában szintén kábítószergyanús anyagot találtak a rendőrök.



Az eljárás során beszerzett további adatok alapján a nyomozók szombaton egy XVII. kerületi családi házban is kutatást tartottak, és az ott lakó B. Csabánál megtalálták a két széfet, valamint az ellopott pénz egy részét. A 40 éves budapesti férfi a gyanú szerint a széf kinyitásában és elrejtésében segítette F. Mihályt. A házban a nyomozók betörés elkövetéséhez használható eszközöket és kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak.



A XIX. kerületi rendőrkapitányság nyomozói F. Mihályt, F. Blankát, M. Csabát és B. Csabát lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és őrizetbe vételük mellett előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.



A kerületi rendőrök F. Mihály ellen kábítószer-kereskedelem, míg B. Csaba, F. Blanka és élettársa, M. Csaba ellen kábítószer-birtoklás miatt is büntetőeljárást folytatnak - olvasható a közleményben.