Megölték VV Fannit

Házi őrizetbe kerül a VV Fanni meggyilkolásával gyanúsított férfi

Házi őrizetbe kerül a Novozánszki Fanni meggyilkolásával gyanúsított B. László - derül ki a Fővárosi Törvényszék csütörtöki közleményéből.



A Budai Központi Kerületi Bíróság végzését a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék megváltoztatta, ugyanis úgy ítélte meg, hogy az arányosság, a fokozatosság és a szükségesség elvének szem előtt tartása mellett a bűnügyi felügyelet az eljárás jelenlegi szakaszában már elegendő, de szükséges eszköz is a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok biztosításához.



A törvényszék előírta, hogy a gyanúsított a határozatban megjelölt lakást csak külön engedéllyel hagyhatja el, és ennek betartását a gyanúsított mozgását nyomkövető eszközzel kell ellenőrizni. A törvényszék megállapította, hogy a bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja továbbra is fennáll, a gyanút alátámasztó bizonyítékok köre a kényszerintézkedés legutóbbi meghosszabbítása óta nem bővült.



Figyelemmel azonban a bűncselekmény tárgyi súlyára és a kiszabható büntetés mértékére, a gyanúsított személyi szabadságának korlátozását továbbra is indokoltnak tartja.