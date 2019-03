Újabb fejlemény

Családtag lopta el a kiscsikót, drogot és pénzt kért érte cserébe

Mint arról korábban a ma.hu az elsők között beszámolt, egy pestszentlőrinci tanyáról egy Fiat Punto csomagtartójában vitte el két fiatal Pötyit, a kiscsikót.



Végül Dányon találták meg az ellopott állatot, majd a XVIII. kerületi nyomozók segítségével hazavitték a gazdájához és anyjához. A nyomozás során a rendőrök beazonosították a 22 éves Sz. Ádámot és a 20 éves K. Kevint.



Később arról adtak ki tájékoztatást, hogy március 9-én az esti órákban, Vecsésen egy ház padlásán elfogták a két fiatal tolvajt. A nyomozók Sz. Ádámot és K. Kevint gyanúsítottként hallgatták ki, velük szemben a Budapesti Rendőr-főkapitányság folytat eljárást lopás vétség miatt.



A Bors úgy tudja, hogy az egyik gyanúsított a lovacska tulajdonosának családjából került ki.



A lap szerint a férfi nevelt fia a pónilóért cserébe hétezer forintot és drogot kért. " A csikó az ötéves kislányomé. Nem minket lopott meg valójában, hanem a testvérét! Beengedtem a házamba, ételt adtam neki. Most pedig mehetek az óvodába elintézni, hogy ne hozhassa el a gyerekeimet!" - nyilatkozta a Borsnak a férfi.



Az apa szerint az elmúlt öt hétben összesen hat alkalommal törtek be a családhoz. Több száz ezer forint értékben tűntek el szerszámok, egyik alkalommal egy kisbárányt is zsákmányoltak a betörők, de az az állat nem került elő. A családban fel sem merült, hogy pár betöréshez egyik hozzátartozójuknak is köze lehet.

Így találkozott ismét az anyukájával Pötyi