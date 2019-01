Megölték VV Fannit

VV Fanni-ügy: megtalálták a lány hajszálait a gyanúsított mosógépében

hirdetés

Novozánszki Fanni hajszálait találták meg a lány meggyilkolásának ügyében gyanúsított férfi vidéki házában. Sajtóinformációk szerint a rendőrök már azt is tudják, hogy pontosan mi történt.



Egy meg nem nevezett informátor azt mondta, férfi a csomagtartójába tette Fannit, aztán lement Siófokra, a lakásába. Ahogy odaért, kinyitotta a csomagtartót, de abban a pillanatban észrevette, hogy ott van egy térfigyelő kamera, ezért visszacsukta, majd átállt máshová a bérelt kocsival. Az eltűnés másnapján egy síoverallt vett fel, aztán az autójával elhajtott a szalkszentmártoni bányatóhoz, ahol órákat töltött. Ezután ment csak haza, majd azonnal kimosta a ruháit. De nem volt elég figyelmes, így az overallon és a mosógépben is ott maradt Fanni haja.



A férfi ezután rakhatta ki Fanni bőröndjeit a ház szeméttárolójába, majd átöltözött és visszament Budapestre, a lány bérelt lakásába. Valószínűleg azt a pénzt kereste, amit a fiatal lány vett ki nem sokkal korábban a bankból, de az is lehet, hogy rendet rakott a nappaliban, ugyanis a gyanú szerint ott dulakodtak.