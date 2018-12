Új remény?

Levelet kapott a rendőrségtől VV Fanni családja

Novonzánszki Fanni tavaly novemberben tűnt el. Bár holtteste azóta sem került elő, a rendőrök szerint elég bizonyítékot gyűjtöttek a feltételezett gyilkos ellen.



A vizsgálatot vezető rendőr karácsony előtt arról biztosította a gyászoló szülőket, hogy a kutatás nem ér véget az akta lezárásával.



"A nyomozás vezetője küldött a családnak egy e-mailt, amelyben azt írta, nyugodjanak meg, a rendőrség elkötelezett, hogy a nyomozás lezárása után is tovább keresik majd Fanni holttestét. Ez nagyon egyedi eset, példamutató a rendőrség hozzáállása az ügyhöz - mondta el a Blikknek a Novozánszki-család ügyvédje, dr. Lichy József.



Fanni édesanyja szerint a létező legjobb nyomozóhoz került az ügy.



"A rendőrség tényleg mindent megtesz, hogy kiderüljön, mi történt a lányommal. Időközönként tájékoztatnak engem és a férjemet is a nyomozás állásáról, és tényleg még a legapróbb nyomot is „lekövetik”, ami a tudomásukra jut. Nagyon remélem, hogy hamarosan bíróság elé áll az az ember, és megkapja a méltó büntetését, amiért elvette tőlem a lányomat" - mondta a lapnak Katalin.