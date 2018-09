Bűnügy

Várpalotai kettős gyilkosság: elrendelték a gyanúsított letartóztatását

MTI/Mátyus Tamás

Az ügyészi indítványnak helyt adva elrendelte a bíróság a várpalotai kettős gyilkosság gyanúsítottjának letartóztatását - közölte a Veszprém Megyei Főügyészség és a rendőrség.



Gulyás Ildikó, a Veszprém Megyei Főügyészség szóvivője az MTI-nek elmondta: a nyomozás adatai szerint az elkövető megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy csütörtök délután felkereste a korábban hozzá közel álló 22 éves sértettet, akit megfojtott. A sértett kétéves gyermekét is olyan súlyosan bántalmazta, hogy a gyermek is meghalt.



A szóvivő tájékoztatása szerint a rendőrség több ember - részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy - sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt folytat nyomozást, a bíróság pedig az ügyészi indítványnak helyt adva egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.



A rendőrség korábban azt közölte: péntek délelőtt kaptak bejelentést arról, hogy egy 22 éves nő és kétéves gyermeke holttestét találták meg Várpalota külterületén egy baglyas-hegyi ingatlanban. A rendőrök még aznap elfogták a kettős gyilkosság elkövetéssel megalapozottan gyanúsítható 40 éves berhidai férfit.



Kihallgatásán a férfi részletes beismerő vallomást tett - közölte a rendőrség vasárnap a honlapján.