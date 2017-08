Megtörtént eset alapján

Regénybe foglalta az általa elkövetett gyilkosságokat a krimiíró

Liu Yongbiao kínai író The Guilty Secret (A bűnös titok) című könyvének bevezetőjében elárulta, hogy már el is kezdte írni új krimijét, amelynek főhőse évtizedekig bujkált azután, hogy rettenetes gyilkosságokat követett el. Mint kiderült, The Beautiful Writer Who Killed (A gyönyörű író, aki gyilkolt) című kötete több, mint fikció. Az írót a héten letartóztatták, miután kiderült, hogy húsz évvel ezelőtt részt vehetett egy négy ember életét követelő, brutális rablógyilkosságban.



"Régóta várlak titeket" - mondta állítólag a kiérkező rendőröknek Liu, amikor megjelentek az otthonában.



A gyanú szerint az író egy társával 1995. november 29-én szobát foglalt egy vendégházban a Kína keleti részén található Huzhou városában, csak hogy kirabolhassa a vendégeket. Az egyik vendég szembeszállt velük, őt halálra verték. Aztán, hogy ne legyen szemtanú, szállást üzemeltető párral és 13 éves unokájukkal is végeztek.



A nyomozással megbízott Xu Zhicheng a sanghaji Paper magazinnak nyilatkozva elmondta, sokáig hiába nyomoztak a gyilkosok után, mert semmilyen összefüggést nem találtak köztük és az áldozatok között.



Idén nyáron aztán végre nyomot találtak: Liu mellett egy 64 éves, Wang nevű férfit gyanúsítanak a gyilkosságok elkövetésével. Azt pontosan nem közölték, mi segített az ügy felderítésében, de sajtóinformációk szerint a DNS-technológia nagy szerepet játszott a nyomozásban.



A China Daily szerint a hatóságok közel 60 ezer ujjlenyomatot vizsgáltak át az elmúlt két évtizedben csak ezzel az egy gyilkossággal kapcsolatban.



Liu nem publikálta a beharangozott könyvét, de feleségének írt egy egyoldalas levelet, amelyben bevallotta, milyen bűnöket követett el. A letartóztatásában résztvevő egyik rendőr szerint azt vallotta a párjának, hogy két évtizede várt arra, hogy elfogják. "Most már végre megszabadulhatok a mentális kínoktól"- fogalmazott.