Anyja megpróbálta vízbe fojtani, egy pitbull mentette meg a 9 éves kisfiút

Borzasztó történetről számolt be a Mirror: az ausztráliai New South Walesben egy kétgyermekes a közeli folyóhoz a gyerekeit, hogy vízbe fojtsa őket.

A 27 éves nő először a nagyobbik, 9 éves fiát vitte be a folyóba, és a víz alá nyomta a fejét. A parton a kisebbik, 5 éves gyerek zokogva nézte, ahogy az anyja megpróbálja megölni a testvérét. A nőt egy arra sétáló pitbull zavarta meg; a kutya amint meglátta, mi történik, rögtön nekirontott az anyának - és ezzel gyakorlatilag megmentette a kisfiú életét.

Azt azonban sajnos már nem tudta megakadályozni, hogy a kisebbik fiúnak baja ne essen: valószínű, hogy a nagy kavarodásban a fiú beleesett a folyóba, és megfulladt. Holttestét a rendőrség és a katasztrófavédelem találta meg.

Az anyát a hatóságok rögtön letartóztatták, a vizsgálat jelenleg is folyik ellene, szándékos emberölés miatt indítottak eljárást. A nő ügyvédje azzal védekezik, hogy a börtönviselt védence, aki egy hónapja szabadult, csak össze volt zavarodva, az eset után például nem értette, hogy hol vannak a gyerekei és miért nincsenek vele.

A nő később azt vallotta, egy barátja mondta neki, hogy végeznie kell a gyerekeivel.