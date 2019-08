Szenzáció

Elsőként ültettek be 3D nyomtatással készült csontot egy férfi kezébe - videó

Egy orvos St. Petersburg-ban (város Florida nyugati partján, az Egyesült Államokban) elkészítette és sikeresen beültette az ország első 3D nyomtatott ujjcsontját.



Dr. Daniel Penello, az Alexander Ortopédiai Egyesület szakembere azután kezdett komolyabban foglalkozni az úttörő megoldással, hogy találkozott Robert Smith-szel.



A hegesztő szakember még 2017-ben roncsolta össze középső ujját, a vége szinte apró darabokra tört, ami nagyban nehezítette még a mozgásban is.



"Semmire nem tudtam használni, nem éreztem, elvesztettem a tapintást is" - mondta a férfi, aki alig tudott megfogni a kezével bármit is, noha egyetlen ujjáról volt szó.



Két lehetőség állt előtte, vagy úgy marad, vagy levágják.



Ebbe nem tudott belenyugodni a férfi, ezért Dr. Panello utána nézett, milyen további alternatívák állhatnak rendelkezésre, ekkor ismerte meg behatóbban az orvostudományban is alkalmazott additív gyártási módszert. (Míg általában egy anyagból lefaragnak, hogy előálljon a termék, addig az additív gyártás esetén - folyamatos nyomtatással - hozzáadják az anyagot és abból alakul ki a végeredmény.



Végül úgy döntöttek, hogy a 3D nyomtatási technológia a legmegfelelőbb alternatíva, így a módszerrel új ujjcsont-implantátumot készítettek, a professzionális tervezés (CAD/CAM) révén a protézis pontosan illeszkedik a csonkhoz.



Fontos tudni, hogy a hagyományosan gyártott protézisek nem teljesen pontosak, és a műtéti behelyezésnél már nincs lehetőség a korrigálásra.



Két hónappal a műtét után Smith már úgy használja a kezét, mintha a régi volna.