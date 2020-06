Időjárás

Kánikulával indult a nyár az Északi-sarkkörön

Európa keleti felén továbbra is egy ciklon hatása a meghatározó, így szinte egész Kelet-Európában jóval hűvösebb az idő, mint az ilyenkor megszokott.



Jellemző módon kelet felé haladva majdhogynem a Kaszpi-tenger partvidékéig kell mennünk, hogy nyárias hőmérsékletet tapasztalhassunk.



Eközben a kontinens északnyugati és északi részein egészen váratlan helyeken is szokatlanul magas csúcshőmérsékletet mértek június első napján.



Az Északnyugat-Írországban található Newport Furnace állomáson is 27,1 fokot regisztráltak tegnap, mondhatni stílszerűen (furnace - kemence/kályha). Még ennél is szembetűnőbb a térképen Svédország. Az ország döntő részén az erős déli szél hatására 25 fok fölé emelkedett délutánra a hőmérséklet, a legmelegebbet a Stockholmtól északra található Delsboban (30,4 fok) és Torpshammarban (30,1 fok) mérték, ez ott egészen nyugodtan minősíthető kánikulának.



Ami pedig már-már a hőség kategóriájába tartozik - legalábbis a helyi viszonyokat figyelembe véve - az a már az Északi-sarkkörtől is északra fekvő Paharovában regisztrált 27,7 fok! A kánikulából kijutott még Délkelet-Norvégiának és Nyugat-Finnországnak is.



A szokatlanul meleg időjárás a mai napon még kitarthat a Skandináv-félsziget egy részén, majd a hét közepére már normalizálódik a helyzet - írja Facebook-oldalán az OMSZ.